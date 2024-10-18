Петербургские ученые разработали лекарство, замедляющее процессы потери памяти

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого презентовали новый препарат, способный воздействовать на процессы потери памяти у пациентов с Альцгеймером. Об этом сообщают «Известия» .

Проведенные на животных исследования дали хороший результат. Эксперимент показал, что лекарство укрепляет связи между нейронами. Это является важным фактором для сохранения памяти, пишет сайт «АБН 24».

Об эффективности нового препарата можно будет говорить лишь после завершения клинических испытаний на людях.