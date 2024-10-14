Врачи назвали семь ночных признаков приближающегося инфаркта

Болезни сердца и сосудов не сразу проявятся острой болью в груди. Некоторые неожиданные симптомы возникают по ночам. «Доктор Питер» перечислил семь таких признаков надвигающегося инфаркта.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации нашли связь между апноэ и некоторыми заболеваниями сердца. Кратковременная остановка дыхания во сне может указывать на сердечную недостаточность, гипертонию и ишемическую болезнь.

Второй симптом чаще всего проявляется у женщин, поэтому они путают его с проявлениями климакса. Ночная потливость тоже может говорить о нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы.

Частое мочеиспускание по ночам свидетельствует о сердечной недостаточности, сахарном диабете или проблемах мочеполовой системы. Учащенный пульс в состоянии покоя — тоже повод обратиться к врачу, как и одышка.

Синдром беспокойных ног указывает на сосудистые нарушения, анемию, сахарный диабет и болезни почек. Он проявляется в покалывании, жжении, навязчивом желании подергать ногами и ломоте. Последним признаком специалисты назвали боль в груди, возникающую именно в лежачем положении.

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк предупредила, что осенью сердечно-сосудистая система испытывает особенно большую нагрузку. Она посоветовала избегать переохлаждения и минимизировать стресс.