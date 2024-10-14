Сезон инфарктов и инсультов. Кардиолог рассказал о специфике заботы о сердце осенью

Осенью особенно важно позаботиться о здоровье сердца и сосудов, потому что из-за перепада температур и повышения давления именно в этот период случаются много инсультов и инфарктов. Врач — кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала сайту kp.ru о способах профилактики приступов.

«На морозе происходит рефлекторный спазм сосудов ног и рук. Так организм пытается сохранить тепло вокруг внутренних органов, что повышает артериальное давление. Доказано, что в осенне-зимний период случается намного больше инфарктов, инсультов», — сказала она.

Кардиолог посоветовала регулярно измерять давление, соблюдать рекомендации врача и принимать прописанные препараты. Она сказала, что важно держать ноги и руки в сухости и тепле, чтобы избежать переохлаждения, а также минимизировать стресс.

Последний, по словам Гаврилюк, имеет большое влияние на сердце. Ученые доказали, что у представителей профессий с большой ответственностью — авиадипетчеров, врачей, учителей, высших руководителей — со временем развивается гипертония. Кардиолог объяснила, что стресс нужно «выхаживать» или «пробегать», то есть давать организму физическую нагрузку.

Подходящие людям с гипертонией виды спорта перечислила кардиолог Дарья Басова. Она разрешила плавать, кататься на велосипеде и лыжах, заниматься гимнастикой, спортивной ходьбой и гимнастикой.