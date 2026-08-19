Врачи назвали привычки, которые приводят к набору лишнего веса

Любители выпечки и сластей, а также люди с недостатком воды в рационе — рискуют набрать вес. Об этом сообщила медицинская компания «СберЗдоровье» в беседе с РИА «Новости» .

«Риск прибавки лишнего веса проявляется, в частности, в избыточном потреблении мучного и сладкого, а также газированных напитков, и недостаточном потреблении воды, белка, клетчатки, а также продуктов, богатых полиненасыщенными жирами», — заявили в компании.

Помимо этого, набору лишнего веса способствуют хаотичные перекусы в спешке, нездоровые привычки в питании, нервное напряжение и малоподвижный образ жизни.

Чтобы снизить риск ожирения, врач-эндокринолог «СберЗдоровья» Маргарита Белоусова посоветовала плавно переходить к новому образу жизни, а не резко садиться на диету и заниматься спортом. Телу будет легче адаптироваться к переменам в случае с их постепенным внедрением.

Ранее диетолог Александра Разаренова назвала тревожные симптомы экстремального похудения.