Диетолог Разаренова назвала тревожные симптомы экстремального похудения

Поклонники американской певицы Арианы Гранде тревожатся из-за ее внешности — артистка кажется фанатам экстремально худой — и подозревают у нее расстройство пищевого поведения (РПП) или серьезные заболевания. Диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова рассказала 360.ru, какие симптомы указывают на нездоровую природу худобы.

«Иногда люди жалуются на выпадение волос, ломкость ногтей, нарушение менструального цикла, снижение либидо. Все это должно насторожить. Если человек занимается спортом, то ухудшение спортивных результатов и потеря мышечной массы также будут критериями, что пора остановиться», — отметила врач.

Крайне тревожные сигналы — обмороки, ощущение сердцебиения, тахикардия, редкий пульс. Кроме того, у людей с недоеданием мысли заняты только едой, калориями и весом.

Также тревожными симптомами считаются попытки отработать съеденные калории, когда тренировка делается не для укрепления здоровья и общего хорошего самочувствия, а чтобы сжечь съеденный тортик; снижение социальной активности — на нее у человека с дефицитом калорий просто не будет сил. Кроме того, встречи с людьми могут стать поводом лишний раз поесть, что сильно пугает людей с РПП.

Самооценка начинает полностью зависеть от цифр на весах. Возможны попытки очиститься от съеденного с помощью мочегонного, рвотного или слабительного, неконтролируемые переедания, чувство вины после еды, постоянный подсчет калорий и пропуск приемов пищи, частые взвешивания.

Один из перечисленных признаков не обязательно говорит об РПП, однако комбинация нескольких может указывать на проблему. С ней Разаренова посоветовала идти к специалисту.

Что врачи думают о состоянии Арианы Гранде, читайте в материале 360.ru.