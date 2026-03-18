Мы будем жить вечно? Ученые впервые протестируют на людях препарат от старения
В США разрешили испытания генной терапии против возрастных изменений
Американский регулятор FDA впервые одобрил клинические испытания технологии омоложения клеток человека. Этим займется биотехнологическая компания Life Biosciences, детали исследования привел журнал Nature.
Испытания препарата ER-100 направлены на борьбу с двумя тяжелыми заболеваниями глаз: открытоугольной глаукомой и ишемической оптической нейропатией (своеобразным «инсультом глаза»), которая часто приводит к внезапной слепоте у людей старше 50 лет.
Ранее технология показала невероятные результаты на грызунах и приматах, фактически возвращая зрение после тяжелых травм зрительного нерва.
Ученые используют модифицированный вирус для доставки в глаз пациента трех генов — так называемых «факторов Яманаки» (OSK). Эти факторы сбрасывают эпигенетический код клетки до более молодого и здорового состояния.
Главное отличие метода Life Biosciences в том, что они исключили четвертый фактор (Myc), который ранее вызывал опасения из-за риска развития опухолей. Благодаря этому клетки не превращаются в стволовые, а просто становятся физиологически моложе.
Набор первых добровольцев начался в марте 2026 года. Исследование будет проходить осторожно: после введения дозы первому пациенту врачи будут наблюдать за ним 28 дней, прежде чем перейти к следующим участникам.
Первые значимые результаты по безопасности и эффективности ожидаются уже к концу этого года.
Если тесты пройдут успешно, компания планирует применить этот же метод для лечения заболеваний печени и других органов, страдающих от возрастного износа.
В России же уже в 2026 году ученые рассчитывают получить первые результаты клинических испытаний мРНК-вакцины против рака.