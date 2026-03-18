Мы будем жить вечно? Ученые впервые протестируют на людях препарат от старения

Испытания препарата ER-100 направлены на борьбу с двумя тяжелыми заболеваниями глаз: открытоугольной глаукомой и ишемической оптической нейропатией (своеобразным «инсультом глаза»), которая часто приводит к внезапной слепоте у людей старше 50 лет.

Ранее технология показала невероятные результаты на грызунах и приматах, фактически возвращая зрение после тяжелых травм зрительного нерва.

Ученые используют модифицированный вирус для доставки в глаз пациента трех генов — так называемых «факторов Яманаки» (OSK). Эти факторы сбрасывают эпигенетический код клетки до более молодого и здорового состояния.

Главное отличие метода Life Biosciences в том, что они исключили четвертый фактор (Myc), который ранее вызывал опасения из-за риска развития опухолей. Благодаря этому клетки не превращаются в стволовые, а просто становятся физиологически моложе.

Набор первых добровольцев начался в марте 2026 года. Исследование будет проходить осторожно: после введения дозы первому пациенту врачи будут наблюдать за ним 28 дней, прежде чем перейти к следующим участникам.

Первые значимые результаты по безопасности и эффективности ожидаются уже к концу этого года.

Если тесты пройдут успешно, компания планирует применить этот же метод для лечения заболеваний печени и других органов, страдающих от возрастного износа.

В России же уже в 2026 году ученые рассчитывают получить первые результаты клинических испытаний мРНК-вакцины против рака.