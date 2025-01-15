Врачи нашли у потевшей кровью итальянки редкое заболевание

В Италии женщина, потевшая кровью, обратилась к врачам и узнала о редком заболевании. Об этом сообщил журнал Канадской медицинской ассоциации (CMAJ).

На лице и ладонях 21-летней женщины при эмоциональном напряжении и во время сна проявлялся кровавый пот. Из-за этих приступов, которые длились от одной до пяти минут, итальянка начала избегать людей. Позже у нее развились паническое расстройство и депрессия.

Врачи изучили симптомы и диагностировали у пациентки гематидроз. При этом патологическом состоянии, которому подвержен один из 10 миллионов человек, в потовые протоки просачивается кровь из капилляров, расположенных возле потовых желез.

Женщина начала принимать бета-адреноблокатор, который уменьшает частоту и силу сердечных сокращений.

Ранее после двух инъекций вакцин от коронавируса компании Pfizer у 19-летней жительницы США произошел аномальный рост груди со второго до седьмого размера.