Врачи нашли тромб у засидевшейся за просмотром рилсов на унитазе россиянки
Mash: просмотр рилсов на унитазе довел до тромба жительницу Башкирии
Любительница просмотра рилсов из Стерлитамака засиделась на унитазе и испугалась внезапно вспухших вен на ногах. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, опубликовавший видео с рассказом девушки.
Она призналась, что достаточно долго просидела на унитазе, смотря видео. Чтобы понять, что произошло с ее ногами, девушка обратилась к нейросети.
«ChatGPT посоветовал мне срочно обратиться в неотложку, потому что если это тромб ждать вообще нельзя», — заявила она.
По словам жительницы Стерлитамака, она действительно обратилась в частную клинику, через два дня пришли результаты, и она узнала, что у нее действительно сформировался тромб в ноге. Медики рекомендовали проконсультироваться у сосудистого хирурга.
Врач общей практики Андрей Кондрахин ранее предупредил, что тромб в кровеносных сосудах может сформироваться даже от привычки сидеть нога на ногу. По его словам, такое положение тела замедляет течение крови и нарушает состояние сосудистой стенки, что приводит к формированию тромбов.