Врач Кондрахин предупредил о риске тромбоза из-за привычки сидеть нога на ногу

Врач общей практики Андрей Кондрахин предупредил в беседе с «Абзацем» , что привычка сидеть, закинув ногу на ногу, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

По словам специалиста, такое положение тела нарушает кровоток и деформирует сосуды, что со временем может вызвать развитие тяжелых патологий. Самая опасная из них — тромбоэмболия легочной артерии, которая способна привести к мгновенной смерти.

Кондрахин пояснил, что при согнутой ноге изменяется угол наклона сосуда, кровь протекает медленнее, нарушается кровоснабжение и состояние сосудистой стенки. Среди последствий — формирование тромбов.