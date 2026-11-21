Минздрав России ввел новые клинические протоколы , которые предусматривают проверку на саркопению у пациентов старше 60 лет. Обследование проводят участковые терапевты и гериатры, а оценку мышечной массы включили в программу диспансеризации.

Саркопения приводит к постепенной потере мышечной массы, силы и выносливости. По приведенным данным, с этим состоянием сталкиваются около 37% людей старше 60 лет, а среди граждан старше 90 лет показатель достигает 60%.

Врачи проверят состояние пациента в три этапа. Сначала они спросят о снижении веса, падениях и трудностях при ходьбе, подъеме по лестнице и переноске тяжестей. Затем измерят рост, вес и окружность голени и плеча.

На заключительном этапе специалисты оценят силу хвата динамометром, скорость ходьбы и способность пациента пять раз подряд встать со стула без опоры. При выявлении слабости терапевт или гериатр направят человека на дополнительное исследование.

Ранее Минздрав запланировал обновить порядок проведения диспансеризации в России.