Врачи «Коммунарки» помогли 60-летней пациентке с опухолью родить малыша

У 60-летней пациентки Московского многопрофильного центра «Коммунарка» Марины К. родился сын, несмотря на возникшую опухоль. Об этом сообщило MSK1.RU со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Женщина в 2010 году заморозила яйцеклетку, а спустя 15 лет забеременела посредством ЭКО.

Во время беременности у нее развилась миома матки. На 38-й неделе врачи решили сделать кесарево сечение и одновременно удалить доброкачественную опухоль.

Миома находилась близко от шейки, при удалении был риск повредить мочеточник и вызвать кровотечение. В операции участвовали сосудистые хирурги и урологи, которые помогли избежать осложнений.

Марина — кандидат биологических наук, она занимается изучением процессов старения. У женщины уже было двое сыновей, когда она решила стать мамой в третий раз.

Ранее акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина рассказала, что доступные по ОМС генетические тесты эмбрионов помогают увеличить частоту наступления беременности.