Врачи избавили россиянку от «венца смерти»

Женщину с редкой сосудистой аномалией «венец смерти» спасли на Урале

Фото: Freepik

На Урале врачи Серовской городской больницы спасли 64-летнюю пациентку от «венца смерти» — редкой и опасной сосудистой аномалии. Об этом сообщили на сайте департамента информационной политики Свердловской области.

«Пациентке, у которой была диагностирована сосудистая аномалия под названием „венец смерти“, установили стент в труднодоступный сосуд малого таза», — говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря высокотехнологичному оперативному вмешательству.

Данная сосудистая аномалия встречается примерно у 15-30% людей. Ее выявили в ходе исследования кровеносного русла женщины на ангиографе. Закупорка труднодоступного сосуда малого таза грозила пациентке потерей конечности, а в перспективе даже угрожала жизни. Сама операция очень рискованная, так как возможно сильное кровотечение.

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