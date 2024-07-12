Воронежские врачи спасли беременную с 14-килограммовой опухолью яичников

Bernd WeiÃŸbrod/dpa
Фото: Bernd WeiÃŸbrod/dpa/Global Look Press

Врачи Воронежской областной клинической больницы сохранили беременность пациентке с 14-килограммовой опухолью яичников. Историю чудесного спасения рассказали на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

Горожанка обратилась в перинатальный центр на плановый скрининг с беременностью 20 недель. Врачи во время УЗИ выявили опухоль, которая занимала практически всю брюшную полость, женщину срочно госпитализировали.

«Диагностику и выбор тактики лечения сильно осложняло наличие у пациентки более 100 килограммов избыточного веса», — рассказали в больнице.

Из-за быстрого роста опухоли оперировать пришлось незамедлительно. Многопрофильная бригада врачей удалила опухоль, она оказалась доброкачественной и весила 14 килограммов. Беременность удалось сохранить.

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