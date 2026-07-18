Врачи дали совет, как снять боль в большом пальце при использовании гаджетов

Люди стали все чаще сталкиваться с болью в руках из-за постоянного скорллинга соцсетей и управления гаджетом. Это даже может привести к серьезным повреждениям суставов и сухожилий, сообщил портал Medical Xpress .

Специалисты отмечают, что современные гаджеты стали и крупнее, и тяжелее. Кроме того, увеличилось время их использования из-за скроллинга и просмотра видеороликов.

В результате у пользователей возник широкий спектр болей. Это и общая скованность и болезненность суставов, и пульсация в области «костяшек», и щелканье при сгибании большого пальца. Если не обратиться к врачу за лечением, то могут развиться артрит, воспаление сухожилий и синдром запястного канала. Кроме того, медики советуют делать круговые движения большими пальцами и сгибать запястья, если возникает дискомфорт.

Ранее врач Семен Гальперин предупредил, что из-за работы за компьютером может развиться туннельный синдром кисти руки.