Врач Гальперин отметил, что туннельный синдром кисти руки может развиться из-за работы за компьютером

Врач Семен Гальперин в интервью радио Sputnik рассказал о профилактике туннельного синдрома кисти руки. По его словам, этот синдром может развиться из-за работы за компьютером или привычки постоянно держать в руках смартфон.

Семен Гальперин отметил, что основным методом профилактики является соблюдение гигиены труда. «Существует целый ряд специальных лечебных методов. Во-первых, это назначение гигиены труда, назначение лечебной физкультуры, которая снижает напряжение в мышцах кисти, они передавливают нерв, и в результате приводят к поражению нерва», — пояснил он.

В более сложных случаях могут быть применены лечебные методики, такие как блокада нервов.

«В самых сложных ситуациях назначается специфическое хирургическое вмешательство, которое освобождает нерв от сдавливающих его оболочек канала, это — соединительная ткань, иногда мышечные ткани и т. д.», — продолжил врач.

Он также подчеркнул, что важно вовремя выявить неправильные движения и нагрузку, чтобы предупредить развитие заболевания.