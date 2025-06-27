Врачей заменят. Раскрылось, кто будет лечить россиян с 1 сентября
Власти разрешили акушеркам фельдшерам заменять врачей в России
Уже с 1 сентября 2025 года в российских поликлиниках и больницах фельдшеры и акушерки смогут временно выполнять работу участковых врачей. Об этом РИА «Новости» сообщила депутат Госдумы Вероника Власова.
По новому приказу Минздрава, если в больнице не хватает врача на ставке, или он просто отсутствует временно, руководитель медучреждения сможет поручить часть его обязанностей фельдшеру или акушерке.
Такое правило распространяется на терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. И фельдшеры, и акушерки смогут исполнять обязанности участкового врача.
По словам Власовой, эта мера нужна, чтобы люди не оставались без медицинской помощи, особенно в небольших городах и деревнях, где врачей часто не хватает.
Теперь фельдшеры и акушерки смогут временно принимать пациентов, пока доктор не вернется.
Парламентарий подчеркнула, что речь о полной замене врачей не идет. Власти просто беспокоятся о том, чтобы быстрее помогать людям в сложных ситуациях.
Нововведение должно сделать медицину доступнее, пациенты смогут получить помощь, даже если их врач на больничном или в отпуске.
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