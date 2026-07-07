Врач Золотарева предупредила об опасности сосудосуживающих капель для носа для водителей

Врач-кардиолог медицинского центра «СМ-Клиника» Наталия Золотарева рассказала RT , что некоторые лекарства из домашней аптечки могут ухудшать способность управлять автомобилем. Это касается сосудосуживающих капель для носа, антигистаминных препаратов первого поколения и седативных средств.

По словам эксперта, многие водители не связывают ухудшение самочувствия с приемом привычных лекарств. Однако некоторые из них влияют на внимание, скорость реакции и общее состояние.

Золотарева отметила, что при использовании сосудосуживающих капель для носа с нафазолином или ксилометазолином часть действующего вещества попадает в кровоток. Это может вызывать головокружение, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, чувство нервозности, сонливость и заторможенность. Любое из этих состояний способно снизить концентрацию внимания за рулем.

Антигистаминные препараты первого поколения также опасны для водителей, так как обладают выраженным седативным действием. Они могут ухудшать координацию движений, снижать концентрацию внимания и замедлять скорость психомоторных реакций.

Специалист рекомендовала не недооценивать влияние растительных успокоительных средств. Настойки валерианы и пустырника, а также препараты на их основе могут вызывать сонливость, вялость и замедление мыслительных процессов. Даже небольшие дозы при регулярном применении могут накапливать эффект, что негативно сказывается на способности быстро оценивать дорожную ситуацию и принимать решения.