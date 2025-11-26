Врач Зиганшина отметила, что осознанность современных родителей помогает их детям быть здоровее сверстников из прошлого

Сегодняшние дети раннего возраста и дошкольники растут в более благоприятных условиях благодаря своим родителям. Они хорошо информированы и осознают важность здорового образа жизни для своих детей. На это указала врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Эльвира Зиганшина в разговоре с Life.ru .

Молодые родители активно читают комментарии врачей в интернете и приходят на прием уже подготовленными. Это способствует более современному подходу к воспитанию детей: сбалансированное питание, добавление витаминов, подвижные игры и ограничение времени с гаджетами.

Врач отметила, что родители стремятся к доказательному подходу в медицине, желая знать, что действительно нужно их ребенку. Прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и поддержка иммунитета сезонными овощами и фруктами способствуют укреплению здоровья детей.

Однако, как подчеркнула педиатр, некоторые дети с раннего возраста едят булочки, сладости и фастфуд, что может привести к ожирению, диабету и другим заболеваниям. В раннем возрасте ребенку сложно объяснить необходимость диеты и изменения образа жизни из-за воспалений в кишечнике.

Таким образом, здоровье детей во многом зависит от ответственности и подхода родителей. Педиатры могут поддержать и направить родителей, но изменить образ жизни — это задача всей семьи, заключила Зиганшина.