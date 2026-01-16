Врач Жемчугов предупредил, что для создания иммунитета после прививки требуется время

Для создания иммунитета после прививки требуется разное время в зависимости от того, вакцинировался человек ранее или нет. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Если человек никогда не вакцинировался, то ему потребуется две-три недели на создание иммунитета после прививки. А те, кто вакцинируется каждый год, то им достаточно три-четыре дня, чтобы уже обновился иммунитет и был стойкий», — отметил врач.

Также он рекомендовал не перегружать себя едой и напитками, а также избегать длительного пребывания на морозе.