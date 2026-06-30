Врач Залетова рассказала, что до 10% суточного рациона можно восполнять ультрапереработанными продуктами

Врач-терапевт, диетолог Татьяна Залетова рассказала «Москве 24» , что до 10% суточного рациона можно восполнять ультрапереработанными продуктами без вреда для здоровья.

По словам специалиста, новый тренд среди поколения Z, заключающийся в отказе от ультрапереработанных продуктов, имеет основания. Такие продукты, как колбаса, снеки и батончики, считаются «мертвой» едой. Вместо них зумеры предпочитают мясо, рыбу, яйца, овощи и фрукты.

Когда человек систематически употребляет пищу, прошедшую множественные циклы промышленной обработки, в его организм попадают конечные продукты гликирования и акриламид. В цельном куске мяса или свежем овоще их практически нет. Эти вещества могут вызывать воспалительные реакции в организме.

Кроме того, эмульгаторы и стабилизаторы, которые придают структуру многим ультрапереработанным продуктам, при длительном употреблении разрушают защитный слой кишечника. Исключение этих агентов из пищи позволяет ему регенерировать, а микробиому — восстанавливать видовое разнообразие.

Однако, по словам врача, жесткое деление еды на «живую» и «мертвую» может повышать уровень стресса из-за невозможности контролировать состав пищи вне дома. Хронический стресс способен снижать чувствительность клеток к инсулину, чем сводит на нет часть пользы от строгой диеты.