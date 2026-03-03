Врач Вылегжанина рассказала, что привычка слушать музыку в наушниках может негативно повлиять на слух

Более 1,5 миллиарда человек в мире сегодня сталкиваются с нарушениями слуха, и к 2050 году это число может вырасти до 2,5 миллиарда, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Проблемы со слухом могут возникнуть у каждого четвертого жителя планеты. Врач-сурдолог Лариса Вылегжанина в интервью Life.ru отметила, что ухудшение слуха все чаще диагностируется у молодых пациентов.

Основные причины — постоянное использование наушников и пребывание в шумной среде.

Ухо — сложный орган, и его клетки особенно уязвимы. После повреждения они не восстанавливаются. На состояние слуха влияют перенесенные отиты, вирусные инфекции, прием некоторых лекарств, травмы головы, сахарный диабет и гипертония. Однако одним из самых недооцененных факторов остается регулярное воздействие громкого звука.

Чтобы сохранить слух, врач рекомендует придерживаться простых правил: — снижать громкость при использовании наушников; — регулярно делать перерывы в тишине; — использовать беруши на концертах и при работе в шумной среде; — не злоупотреблять чисткой ушей ватными палочками.

Особое внимание следует уделять детям. Родителям важно обращать внимание на тревожные признаки: частые отиты, задержку речевого развития, привычку переспрашивать, слишком высокую громкость телевизора или гаджетов. При появлении таких симптомов необходимо проверить слух. Ранняя диагностика позволяет своевременно назначить лечение или подобрать слуховой аппарат и сохранить качество жизни.