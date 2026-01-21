Врач Воронова предложила дробное питание для восстановления пищеварения ребенка после праздников

Педиатр Екатерина Воронова дала рекомендации родителям по восстановлению нормального функционирования детского пищеварения после праздников. Об этом сообщила « Пенза-пресс ».

По словам врача, вкусовые предпочтения ребенка после поедания множества деликатесов и лакомств могут поменяться, и простая повседневная пища покажется непривычно простой и безвкусной. Однако важно незамедлительно вернуться к правильному сбалансированному меню.

Специалист предложила ввести дробное питание небольшими порциями с интервалом в три-четыре часа, учить ребенка медленно и тщательно пережевывать еду. Вечером желательно организовать легкий ужин, предпочтительно за три часа до отхода ко сну, чтобы уменьшить нагрузку на желудок и избежать дискомфорта ночью.