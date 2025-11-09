Врач Волгина посоветовала при высоком давлении ослабить тесную одежду и успокоиться

Повышенное давление может быть вызвано различными факторами, такими как стресс, нахождение в душном или жарком помещении, а также воздействие солнца. Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в разговоре с Lenta.Ru поделилась рекомендациями по оказанию первой помощи в таких ситуациях.

По словам специалиста, важно сразу исключить факторы, которые привели к повышению давления. Необходимо обеспечить человеку максимальный покой и комфорт, открыть доступ свежему воздуху и ослабить тесную одежду. Терапевт посоветовала помочь человеку лечь и успокоиться.

«В таком состоянии строго противопоказаны любые тепловые и физические нагрузки: горячие ванны, бани, занятия спортом, а также интенсивная домашняя работа, например уборка», — привел слова доктора сайт «Свободная Пресса».

Также рекомендуется избегать тяжелой, острой и горячей пищи. Признаки повышенного давления включают головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, мелькание «звездочек» перед глазами и общее ухудшение зрения, подчеркнула Волгина.