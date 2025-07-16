Врач Волчков предупредил о нарушениях работы нервной системы при менингите

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое может быть смертельно опасным, если вовремя не начать лечение. Об этом рассказал инфекционист и клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков в беседе с Ura.ru .

По словам медика, симптомы менингита на ранней стадии можно спутать с простудой или гриппом: головная боль, слабость и температура. Но позже проявляются нарушения работы мозга и нервной системы.

«Это могут быть проблемы со зрением, слухом, речью, нарушениями движений рук и ног, чувствительности. Часто появляются сильная ригидность шеи, рвота, светобоязнь, человек не может наклонить голову вперед», — пояснил врач.

Как отметил Волчков, в группе риска — дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом, например пациенты с ВИЧ или после химиотерапии.