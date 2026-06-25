Врач Вяльба выступил с инициативой сделать корвалол рецептурным препаратом

По словам эксперта, фенобарбитал запрещен к свободному обороту, его можно приобрести только по рецепту. Несмотря на то что в небольших дозах корвалол безопасен, большие дозы могут нанести вред. Доступность препарата привлекает зависимых людей, которые используют его для изменения состояния сознания, что особенно опасно для подростков.