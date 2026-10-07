Врач Вишнякова отметила, что гематоген не содержит терапевтической дозы железа для лечения анемии

Гематоген нельзя использовать как полноценное средство для лечения анемии и дефицита железа. Об этом сайту «Газета.Ru» рассказала терапевт «СМ-Клиника» Александра Вишнякова.

По словам врача, батончик может служить лишь дополнительным источником микроэлемента, но необходимой терапевтической дозы он не содержит. При дефиците лекарственные препараты должен подбирать специалист по результатам анализов крови и показателям ферритина, отметил KP.RU.

Вишнякова подчеркнула, что состав продукции различается, а многие батончики мало отличаются от обычных сладостей. Бесконтрольное употребление гематогена грозит набором веса, кариесом и скачками глюкозы. Особая осторожность требуется людям с сахарным диабетом и нарушениями углеводного обмена, а детям нельзя давать лакомство без ограничений.