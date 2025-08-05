Врач Виноградова рассказала, что усталость даже при легких нагрузках может сообщать о сердечной недостаточности

Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Элла Виноградова сообщила «Известиям» , что усталость даже при легких нагрузках может указывать на сердечную недостаточность.

«Сердечная недостаточность — это состояние, при котором сердце не может обеспечить адекватное кровообращение в организме в достаточном объеме», — сказала врач.

Среди частых причин этого состояния она назвала ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, пороки сердца и другие проблемы.

«Все это приводит к постепенному изменению строения сердца и, соответственно, ухудшению его работы», — отметила Виноградова.

Кроме усталости, признаками сердечной недостаточности могут быть одышка, отеки ног, учащенное сердцебиение и общая слабость. Однако самостоятельно определить причину усталости сложно, так как этот симптом характерен для многих заболеваний.

«При наличии каких-либо жалоб важно проконсультироваться с врачом», — заключила кардиолог.