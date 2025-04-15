Врач Виноградов: на выставке медоборудования в Шанхае показали пульсоксиметр с ИИ

В Шанхае прошла выставка медицинского оборудования. О представленных на ней новинках рассказал врач-реаниматолог Сергей Виноградов в интервью радио Sputnik .

По словам специалиста, на выставке были расходные материалы, более десяти компаний показали свои разновидности КТ и МРТ. Павильон был посвящен эндоскопии с инструментарием.

Особо врача заинтересовали домашние гаджеты для профилактики болезней и поддержания длительной ремиссии хронических заболеваний. Среди новинок — пульсоксиметр с искусственным интеллектом, который за минуту определяет риск развития различных заболеваний, включая пневмонию и остеохондроз. Также он показывает соотношение Инь и Янь.

На выставке были представлены кольца для контроля сатурации и отслеживания сна. Обещают, что они смогут измерять артериальное давление. Еще один ожидаемый прибор — анализатор мочи, работающий как глюкометр.