Врач Васильева объяснила, почему купание в цветущих водоемах опасно для детей

Купание в водоемах с зеленой жижей, опасно для здоровья любого человека, но особенно — для детей. Кандидат медицинских наук и врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева рассказала 360.ru, почему и кому еще лучше избегать цветущих рек, озер и прудов.

Дети, купаясь в зеленой воде, могут легко наглотаться жидкости, наполненной простейшими, цианобактериями, которые выделяют опасные цианотоксины, патогенной микрофлоры, из-за чего велик риск отравления. Подобные состояния часто сопровождаются обезвоживанием, что особенно опасно для несовершеннолетних, так как они могут привести к снижению детского иммунитета, а затем — к аллергиям и частым болезням.

По тем же причинам в зеленую воду не следует лезть беременным, пожилым, людям с открытыми ранами, хроническими заболеваниями печени и почек, аллергикам и астматикам.

Какие водоемы разрешены для купания летом 2026 года официально, читайте в материале 360.ru.