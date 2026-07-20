Врач Васильев рассказал, что летом увеличивается вероятность образования тромбов

Кандидат медицинских наук, главный врач и кардиолог сети клиник «Андреевские больницы Неболит» Сергей Васильев рассказал «Вечерней Москве» , почему летом увеличивается вероятность образования тромбов и как можно защититься от опасных осложнений.

Тромбоз — это нарушение свертываемости крови, которое обычно возникает из-за воздействия нескольких факторов. В его развитии участвуют нарушения коагуляционных свойств крови, изменения клеточного и гуморального гемостаза. Летом к этим причинам добавляются жара и обезвоживание. Высокая температура активизирует процессы свертывания крови, а потеря жидкости при потоотделении повышает ее вязкость, что увеличивает вероятность образования тромбов, написал «Петербургский дневник».

По словам эксперта, в группу риска входят не только пожилые люди, но и те, кто страдает от варикозной болезни вен нижних конечностей, принимает гормональные контрацептивы, недавно перенес операцию или долго находится без движения. Также в группу риска попадают люди с сердечной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма, сахарным диабетом, атеросклерозом, артериальной гипертонией и курильщики.

Для профилактики тромбоза летом доктор порекомендовал соблюдать несколько простых правил:

— Не находиться долго под палящим солнцем и избегать обезвоживания. Важно пить достаточное количество жидкости, например, обычную воду, минеральную воду, чай или несладкие соки. При этом стоит ограничить употребление алкоголя и кофе. — Больше двигаться, особенно во время длительных поездок или авиаперелетов. Необходимо регулярно вставать, разминать ноги и по возможности ходить.