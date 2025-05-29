Врач Варнавский назвал первым признаком диабета повышенную жажду

Врач и преподаватель Владимир Варнавский рассказал «ФедералПресс» , как распознать сахарный диабет II типа на ранней стадии и предотвратить серьезные последствия.

По словам эксперта, сахарный диабет II типа — это хроническое заболевание, которое часто диагностируется случайно, например, при плановом обследовании или госпитализации. До постановки диагноза в организме могут происходить разрушительные изменения, особенно в сосудах, почках и нервной системе. Поэтому важно обращать внимание на сигналы тела и проводить диагностику вовремя.

К первым признакам диабета врач относит повышенную жажду, частое мочеиспускание, быструю утомляемость, зуд кожи и замедленное заживление мелких повреждений. У женщин могут наблюдаться частые эпизоды молочницы, а у мужчин — снижение либидо.

Люди старше 45 лет, пациенты с избыточным весом, гипертонией и наследственной предрасположенностью наиболее уязвимы к диабету. Женщины, которые сталкивались с гестационным диабетом или поликистозом яичников, также находятся в группе риска.

Для подтверждения диагноза необходимо измерить уровень глюкозы натощак, определить показатели гликированного гемоглобина, а в отдельных случаях — провести нагрузочный тест или суточный мониторинг сахара.

Варнавский подчеркнул, что при преддиабете есть шанс изменить ситуацию благодаря коррекции питания, увеличению физической активности, отказу от вредных привычек и медикаментозной поддержке.