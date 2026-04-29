Врач Варивода посоветовал сдать кровь на ТТГ и Т4 при изменении веса

Анализы крови помогают отслеживать состояние здоровья и вовремя замечать патологии, даже если самочувствие остается хорошим. Об этом рассказал Life.ru врач Андрей Варивода.

Помимо базового общего анализа крови и стандартной биохимии, нужно обратить внимание на превентивные маркеры, такие как уровень гомоцистеина, витамин D и ферритин. Дефицит железа, даже без анемии, может сопровождаться повышенной утомляемостью и снижением иммунитета.

По словам медика, еще одна «тихая» проблема — инсулинорезистентность. Ее выявляют через индекс HOMA, который помогает заметить риск диабета задолго до повышения глюкозы.

Если вдруг изменился вес, это может быть одним из первых симптомов заболевания щитовидной железы. Проверить это можно, сдав кровь на тиреотропный гормон (ТТГ) и гормон Т4.