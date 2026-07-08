Врач Утешева предупредила об опасности отеков с покраснением кожи и повышением температуры

Педиатр Дарья Утешева поделилась с RT информацией, как отличить безобидные отеки, связанные с жарой, от симптомов серьезных заболеваний.

По словам эксперта, от жары обычно равномерно отекают обе конечности. Однако сильная припухлость только с одной стороны может быть подозрительным симптомом. В норме отеки, связанные с жарой, не вызывают боли, а цвет и температура кожи остаются нормальными.

«Покраснение, локальное повышение температуры кожи, выраженная боль (особенно при ощупывании или движении) требуют скорейшего осмотра специалиста», — предупредила врач.

Если отеки не исчезают после отдыха в прохладном месте или ночного сна, это повод обратиться к доктору. Незамедлительная медицинская помощь требуется при внезапном появлении одышки, учащенного сердцебиения или давящей боли в груди.