Врач усомнился в лечебной пользе бульона из магазинной курицы

Врач Сайно: куриный бульон не всегда помогает при болезни

Привычный куриный бульон, который многие считают чуть ли не лучшим домашним средством при недомогании, далеко не всегда обладает полезными свойствами. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно в беседе с ТАСС .

По словам специалиста, многое зависит от того, в каких условиях выращивали курицу. Именно поэтому бульон, сваренный из обычной магазинной птицы, нельзя в полной мере считать лечебным.

«Бульон из магазинной курицы не так полезен из-за условий содержания птицы на фабриках. Рекомендуется варить курицу в нескольких водах, как минимум дважды слив ее. Не рекомендуется крепкий куриный бульон людям с мочекаменной болезнью, подагрой и панкреатитом», — сказала Сайно.

Полезной альтернативой могут быть и другие виды супов. Например, овощные супы помогают обеспечивать организм витаминами, минералами и клетчаткой, а также поддерживают водный баланс и нормальную работу кишечника.

«Суп на бульоне из морской рыбы богат омега-3 жирными кислотами, белком, витамином D, йодом, способствует защите сердца и щитовидной железы. Супы из бобовых богаты растительным белком, клетчаткой, железом, магнием и фолиевой кислотой», — отметила она.

Такой состав способствует хорошему пищеварению и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

В то же время есть и опасные для пищеварения первые блюда. Острые супы могут раздражать слизистую желудка и ухудшать состояние людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Чтобы куриный бульон был не только полезным, но и вкусным, шеф-повар рекомендовал выбирать худосочную, подтянутую, синеватенькую и плотную курицу, после чего варить ее в течение полутора часов, чтобы выделить максимум вкуса и питательных веществ.