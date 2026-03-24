Шеф-повар Прокофьев рекомендовал покупать для супа худосочные и плотные туши куриц

Шеф-повар Антон Прокофьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, как правильно выбрать курицу для супа.

По его словам, суповая курица должна быть «худосочная, подтянутая, синеватенькая и плотная».

«Суповые курицы в формате супермаркетов — это редко попадающаяся история. Это могут быть небольшие районные магазины и рынки, где они 100% есть», — отметил эксперт.

Прокофьев подчеркнул, что бройлеры, которые обычно продаются в магазинах, жирные и на массе, в то время как суповая курица — боевая, подтянутая, на сушке. Он также рекомендовал варить куриный суп в течение полутора часов, чтобы выделить максимум вкуса и питательных веществ.