Врач Ушакова: при анемии и беременности нельзя надолго исключать животный белок

Православные верующие начали соблюдение Великого поста, который завершится празднованием Пасхи 20 апреля. Эндокринолог Анна Ушакова в беседе с « ТСН24 » рассказала, кому не рекомендуется исключать из рациона определенные продукты.

По словам врача, длительный отказ от употребления животных продуктов противопоказан беременным женщинам, детям, людям с онкологическими заболеваниями, анемией, иммунодефицитом, а также страдающим сахарным диабетом.

«При наличии любого хронического заболевания в каждом конкретном случае необходимо обсудить все риски для здоровья с лечащим врачом», — предупредила медик.

Она также отметила, что растительный белок усваивается менее эффективно, поэтому его потребление должно быть увеличено вдвое.