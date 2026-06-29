Врач Умов отметил, что в городских водоемах можно столкнуться с разными патогенными микроорганизмами

Врач Александр Умнов сообщил Lenta.ru , что городские водоемы часто бывают загрязнены и могут представлять опасность для здоровья человека.

По словам эксперта, в таких местах можно столкнуться с разными патогенными микроорганизмами. Например, кишечной палочкой и Campylobacter jejuni, которые вызывают желудочно-кишечные инфекции. Также в водоемах встречаются энтеровирусы и норовирусы, способные спровоцировать острые респираторные и желудочно-кишечные заболевания с лихорадкой и миалгией, написал KP.RU.

«Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы (свинец, ртуть), пестициды и химические отходы промышленного производства», — отметил врач.

Телеканал «Царьград» добавил, что стоячие водоемы могут быть источниками инфекций, таких как амебный менингоэнцефалит и лептоспироз. Поэтому важно обращать внимание на санитарное состояние водоемов при выборе места для купания.