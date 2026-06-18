Врач Умнов предупредил о рисках опьянения и отравления при употреблении кваса

Квас — продукт брожения, в котором образуется незначительное количество этанола. По словам специалиста, квас можно считать слабоалкогольным напитком, так как концентрация алкоголя в нем обычно не превышает 1,2%. Даже небольшое количество этанола может повлиять на организм, особенно при регулярном потреблении или в сочетании с другими факторами.

Умнов предупредил, что квас может способствовать развитию легкого алкогольного опьянения, особенно в жару или у непьющих людей. Поэтому после литра кваса не рекомендуется садиться за руль.

При покупке разливного кваса важно учитывать возможные риски для здоровья. Квас из бочек под давлением безопаснее, чем из привозных. Основные риски связаны с несоблюдением санитарных условий и нарушением температурного режима. Грязные емкости, краны, шланги и руки продавца могут стать источником опасных микроорганизмов.

Чтобы отличить безопасную точку продажи, следует обращать внимание на чистоту торговой точки, наличие холодильной установки и информации о производителе, дате розлива и сроке годности. Также важно обращать внимание на запах и вкус кваса. Натуральный квас должен иметь слегка кисло-сладкий освежающий вкус и свежий запах с легкой кислинкой. Посторонний запах или горький вкус могут указывать на порчу напитка.

Употребление некачественного кваса может вызвать тошноту, рвоту, боли в животе, диарею, повышенную температуру, слабость и головную боль. Симптомы обычно проявляются через несколько часов.