Врач Умнов предупредил, что кофе натощак вызывает резкий выброс желудочного сока

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил о негативных последствиях употребления кофе натощак. По его словам, кофе вызывает резкий выброс желудочного сока, что может привести к изжоге и болям в желудке, написала Lenta.Ru .

Хирург пояснил, что употребление кофе на голодный желудок может спровоцировать гастрит, язву и даже спонтанные выбросы желчи, добавили «Известия».

«Этой желчью может быть заблокировано и резко обожжено горло, может резко затрудниться дыхание, человеку может понадобиться медицинская помощь», — отметил Умнов.

Кроме того, по словам врача, кофе повышает уровень кортизола, что может вызвать тревогу и нервозность.

«Важно помнить, что крепкий кофе на голодный желудок очень резко может влиять на сердце и давление», — подчеркнул он, добавив, что кофе лучше употреблять с пищей и запивать водой.