Врач Умнов посоветовал заниматься аэробикой 20–25 минут ежедневно

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал в беседе с Lenta.ru , что для сохранения здоровья взрослому человеку достаточно уделять аэробной нагрузке 20–25 минут каждый день.

По словам врача, даже небольшие ежедневные физические нагрузки могут существенно снизить риск развития хронических заболеваний. Он также добавил, что лучше тренироваться понемногу, но регулярно.

Если мышцы уже в тонусе, можно перейти на тренировки по 40–60 минут через день. Это поможет поддерживать мышечный каркас и здоровье. Главное — не допускать застоя в организме и не проводить целые дни в неподвижности, добавило ИА НСН.