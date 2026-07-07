Врач Уланкина предупредила, что длительный стресс может проявляться через телесные ощущения

Врач Ольга Уланкина поделилась информацией о причинах возникновения физических симптомов при нормальных результатах анализов и отсутствии патологий. Об этом сообщили «Известия» .

Специалист отметила, что длительный стресс, тревога и эмоциональное истощение могут проявляться через телесные ощущения, такие как ком в горле, нехватка воздуха или боли в груди. Эти симптомы могут сохраняться неделями даже при отсутствии органических нарушений.

Еще одним распространенным проявлением психосоматики эксперт назвала ощущение нехватки воздуха, которое часто связано с гипервентиляционным синдромом, возникающим на фоне тревоги. В результате поверхностного и учащенного дыхания нарушается баланс кислорода и углекислого газа в крови, что приводит к головокружению, онемению конечностей и ощущению невозможности сделать полноценный вдох.