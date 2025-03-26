Врач Уланкина: чаще всего скарлатиной болеют дети до 10 лет

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина в интервью RT описала симптомы скарлатины и отметила, что чаще всего ей болеют дети до 10 лет.

Скарлатина передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путем. Инкубационный период длится от двух до семи дней. Заболевание начинается остро.

По словам врача, самочувствие человека резко ухудшается, появляется высокая температура и головная боль. Затем возникают симптомы ангины: боль в горле, налет на миндалинах и кашель. Через один-два дня кожа лица и тела покрывается мелкой ярко-красной сыпью. Иногда кажется, что покраснела вся поверхность кожи. Еще один признак скарлатины — ярко-красный цвет языка.

Уланкина добавила, что для уменьшения симптомов назначают полоскание, спреи для горла и жаропонижающее. Рекомендуется обильное питье для снижения интоксикации. Курс антибиотиков обычно занимает 7–10 дней до выздоровления.