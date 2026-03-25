Врач Тарасова указала на риски жесткой диеты при гастрите

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова в беседе с Lenta.ru высказала предупреждение о том, что жесткая диета вне периода обострения гастрита может представлять опасность для здоровья.

Эксперт подчеркнула, что щадящее питание назначается только в период обострения, когда человека беспокоят боль, тошнота и тяжесть. В это время из рациона исключаются жареные, острые, кислые, очень горячие и холодные блюда, написал RT.

В период ремиссии питание должно быть полноценным и разнообразным, отметила Тарасова. Следует ограничить лишь те продукты, которые вызывают индивидуальный дискомфорт.

Также врач рекомендовала питаться три-четыре раза в день, избегать переедания и тщательно пережевывать пищу.