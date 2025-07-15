Врач Царева призвала пить больше воды в жару, чтобы не испытывать сонливость

Кандидат медицинских наук, руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева рассказала радио Sputnik , почему в жару днем человек чувствует сонливость, а ночью не может уснуть.

По словам эксперта, повышенная температура воздуха приводит к расширению сосудов, из-за чего у людей снижается давление, появляется вялость и сонливость.

«Когда на фоне жары человек днем испытывает сонливость, вечером он не может заснуть, потому что ему душно и некомфортно», — отметила Царева.

Она подчеркнула, что для глубокого сна нужен прохладный, свежий воздух.

Сомнолог дала рекомендации, как наладить режим сна: больше пить, желательно минеральную воду, чтобы восполнять соли; создать условия для хорошего сна: обеспечить прохладу и избегать использования тяжелого одеяла.