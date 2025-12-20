Врач Ткачева рекомендовала поставить конкретные задачи при решении придерживаться ЗОЖ

На пороге новогодних праздников многие решают кардинально изменить свою жизнь: начать заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, наладить режим питания и сна. Однако зачастую после праздничных дней мотивация стремительно угасает. Советами поделилась врач Ольга Ткачева в беседе с tagilcity.ru .

По ее словам, одна из распространенных ошибок — постановка слишком амбициозных и сложных целей. Когда ожидания завышены, силы и энтузиазм быстро иссякают. Эффективнее всего разбивать масштабные задачи на мелкие и понятные. Маленькие успехи придают уверенности и поддерживают мотивацию.

Как пояснила медик, наличие четкого плана играет важную роль. Общие фразы вроде «вести здоровый образ жизни» не дают нужного эффекта. Лучше устанавливать конкретные цели: гулять по 30 минут в день, сократить потребление сладкого, следить за рационом. Так полезные привычки формируются быстрее, добавила sovainfo.ru.