Врач Тяжельников призвал людей с болезнями почек ограничить употребление бананов

Главный специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в интервью РИА «Новости» предупредил, что бананы могут нанести вред при некоторых заболеваниях.

По словам доктора, несмотря на богатый витаминный состав, бананы имеют строгие противопоказания. Людям с болезнями почек и гиперкалиемией не рекомендуется употреблять этот фрукт из-за высокого содержания калия, отметил сайт URA.RU.

Пациентам с диабетом следует избегать перезрелых желтых бананов с пятнами, так как в них крахмал превращается в сахара, что может вызвать резкий скачок глюкозы, подчеркнул врач.