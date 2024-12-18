Врач-терапевт Бурнацкая посоветовала включить в рацион сезонные овощи, чтобы подготовить организм к долгим праздникам

Близятся новогодние праздники, и многие россияне планируют провести их активно и весело. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО рассказала, как укрепить свой организм и сберечь здоровье в преддверии праздничных дней.
Доктор посоветовала включить в рацион больше сезонных фруктов и овощей, богатых витаминами C и D. Эти витамины играют важную роль в укреплении иммунной системы и помогают организму противостоять вирусам и простудам.
Кроме того, привести себя в форму к новогодним праздникам помогут кардионагрузки и силовые тренировки.
Стресс также может негативно сказаться на здоровье, поэтому важно уметь с ним справляться. Медитация, йога и прогулки на свежем воздухе помогут снизить уровень стресса.
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