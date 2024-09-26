Врач Тарасова рассказала, что больше всего вредят мозгу недосып и переедание

Игнорирование основных принципов здорового образа жизни может привести к снижению умственной активности, а в критических случаях — даже к внезапной смерти. Врач-невролог Анастасия Тарасова рассказала Life об эффективных способах защиты мозга от негативного воздействия.

Курение и алкоголь наносят значительный ущерб здоровью мозга, отмечает специалист. Регулярное употребление спиртного, даже в умеренных количествах, негативно сказывается на когнитивных функциях, увеличивает вероятность инсультов и инфарктов, а также способствует образованию холестериновых бляшек.

Негативное воздействие на мозг оказывается и при неправильном питании. Важные витамины группы B поступают в организм с пищей: если их уровень снижается, это может привести к анемии, что вызывает такие симптомы, как головокружение, сонливость и проблемы с концентрацией.

Также Тарасова подчеркивает важность здорового сна. Ночной отдых позволяет нервной системе обрабатывать эмоции и переживания, а нехватка сна, напротив, ухудшает познавательные способности и снижает внимание.