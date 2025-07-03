Врач Сысоева предупредила, что мухоморы и поганки остаются смертельно опасными даже после варки

Некоторые грибы представляют смертельную опасность даже после тщательной термической обработки. Об этом рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева в интервью News.ru .

Как отметила специалист, молекулы мухоморов и бледной поганки не разрушаются при температуре в 100 градусов, а в некоторых случаях — даже при 200 градусах. Аматоксины и фаллоидины, содержащиеся в бледной поганке, могут серьезно повредить клетки печени. Мухомор же содержит смертельный мускарин, который может вызвать сильные галлюцинации и рвоту, добавила доктор.

«При подозрении на отравление грибами необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь, сохранить остатки грибов для токсикологического анализа и ни в коем случае не заниматься самолечением», — привел слова Сысоевой телеканал «Саратов 24».

Также терапевт обратила внимание на галерину окаймленную, которую часто путают с опятами. Кроме того, волоконница Патуйяра содержит мускарина в 20 раз больше, чем мухомор, и ее категорически запрещено употреблять в пищу.