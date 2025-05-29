Врач Суворова предупредила, что некоторые препараты от аллергии опасны для водителей

Антигистаминные препараты первого поколения могут вызывать сильную сонливость. О возможной опасности при приеме некоторых лекарств от аллергии предупредила врач Валентина Суворова в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам аллерголога, у этих препаратов есть особенность: их молекулы проникают через барьер к головному мозгу и могут вызывать такое сильное желание спать, что удержаться и не заснуть становится невозможно.

Такие лекарства сейчас редко используют для обычного лечения, например, поллиноза. Их не следует назначать детям. Применение таких препаратов возможно в экстренных ситуациях, когда требуется неотложная помощь, однако в повседневной жизни лучше выбрать другие средства. После приема таких лекарств взрослым не стоит садиться за руль, подчеркнула Суворова.